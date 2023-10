Maledetto United | l’inferno dei Red Devils dopo l’era Ferguson | tra miliardi spesi | proprietà assente e vendita in stallo

(Di martedì 3 ottobre 2023). Il film, dedicato ai 44 giorni vissuti nel Leeds dall’allenatore Brian Clough negli anni Settanta, è stato prodotto nel 2009. Nel 2023, il titolo di quel cult movie è perfetto per descrivere l’ultimo decennio dei Red: dall’addio di Alex, nel 2013, solo un pieno di amarezze. Il Manchesterha assistito impotente all’exploit dei “cugini rumorosi” del City – copyright di Sir Alex -, ha bruciato un numero impressionante di coach – Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, più due brevi passaggi legati alle figure di Giggs e Carrick -, ha investito montagne di denaro nel calcio mercato – 206 mln di euro la spesa dell’ultima finestra estiva -, ha perso sponsor importanti e ha scatenato la rabbia dei tifosi, in guerra aperta con i proprietari, la famiglia ...

