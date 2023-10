Malattie rare | 5 pazienti sfidano trombocitopenia immune in regata | le storie in un libro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Una competizione nazionale, una barca a vela, un temporale improvviso e un coraggioso equipaggio che affronta per la prima volta il mare capitanato da un timoniere dalle fattezze di Nettuno, sono gli ingredienti che hanno dato vita a ‘Passata è la tempesta'. Il volume illustrato racchiude l'esperienza di cinque persone con Itp () che, proprio un anno fa, hanno letteralmente preso il largo, partecipando alla storicaMillevele di Genova per sfidare le paure e limitazioni legate alla malattia e dimosta sé stessi e agli altri che oggi, anche con l'Itp, si può vivere con successo un'esperienza così forte come una. Tutto ha avuto inizio a maggio 2022 con il lancio di ‘Itp - in viaggio con Werlhof‘ (www.itpinviaggioconwerlhof.it) ...

In Sobi le persone sono il nostro punto di forza" sottolinea Annalisa Adani, VP e GM Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro - Vogliamo fare la differenza, non solo per portare novità

PADOVA - Quasi un milione di prestazioni l'anno tra ricoveri e attività specialistica in ambulatori e pronto soccorso. Oltre alla presenza di 27 Centri regionali riconosciuti