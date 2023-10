Maksimovic | «Con Ancelotti il mio miglior periodo a Napoli | giocammo un bel calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nikolaintervistato da gianlucadimarzio.com. Oggigioca in Turchia con l’Hatayspor. Parla anche diin vista di-Real Madrid di questa sera.ha avuto la possibilità di conoscere bene l’allenatore italiano proprio in quel suo anno e mezzo sulla panchina dei campani. “Il mioè stato con– ha rivelato– Come allenatore sappiamo tutti quanto ha vinto, ma anche a livello umano è sempre stato un signore. Non vedo perché il pubblico del Maradona non dovrebbe accoglierlo con un applauso. Quando è arrivato ail primo anno, dopo Sarri, tutti pensavano che avrebbe faticato.ha vinto ...