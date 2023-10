Maison Margiela e lo shock temporale nella collezione Primavera Estate

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 3 ottobre 2023) Life&People.it Un viaggio nel tempo tra androgina e sfumature femminili. Può sembrare un paradosso quanto propostonuova2024 presentata nelle battute finali della Paris Fashion Week da John Galliano, arrivato al un suo nono anno di Direzione Creativa. Sulla colonna sonora de “Masculinity”, brano del 2022 firmato Lucky Love, in passerella sfilano abiti che rappresentano codici generazionali, riletti in modo oculato creando così un nuovo codice estetico. UnoUno show che racconta il trascorrere del tempo e si palesa subito con l’installazione allestita nell’atrio del quartier generale della: una sorta di transatlantico bianco asettico e specchiato in cui si ...