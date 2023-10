Mahmood si racconta nel nuovo numero di GQ Italia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Alessandro Mahmoud, in arteè il protagonista deldi GQ, in edicola dal 3 ottobre Il cantante e autore, nato a Milano nel 1992 da madre sarda e padre egiziano, che ama la musica e che la sceglie come mezzo per esprimersi fin da bambino, nell’intervista a GQsia tutto tondo: dalla scrittura al rapporto con la propria immagine, dal legame con la sua famiglia alla sua evoluzione. In attesa del tour primaverile che toccherà le più importanti città europee, sulsingolo in uscita tratto dalalbum rivela: «L’unica cosa che posso dire al momento è che si tratta di un pezzo che ho iniziato a scrivere anni fa. Ci ho lavorato per tutto questo tempo, aggiungendo o togliendo qualcosa, cambiando e ricambiando. ...