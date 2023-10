Mahmood è pronto a tornare

Leggi su gqitalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel 2022, per i suoi trent’anni,ha organizzato un party fitzgeraldiano in un locale di Milano. Lo scorso 12 settembre ne ha compiuti trentuno. Ha festeggiato andando a comprare un tavolo per la terrazza del suo nuovo appartamento milanese, in cui ha appena traslocato; gli serviva per appoggiare la pizza da condividere con il gruppo ristretto di amiche e amici di sempre: «Questo compleanno mi ha fatto più effetto di quello a cifra tonda dell’anno scorso. Non so. Forse perché è un periodo in cui stanno cambiando tante cose», dice(nome d’arte di Alessandro Mahmoud) in una videochiamata su Zoom.sulla copertina di GQ Italia di ottobre 2023nella cover di GQ di ottobre 2023 in bustier, pantaloni e scarpe Alexander McQueen e tuta Romain Kremer Jenny Brough «Ho quasi finito di scrivere il ...