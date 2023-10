Madonna e Ministry of Tomorrow | una limited collection solidale per il tour

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per il suo Celebrationha completamente sposato la causa diof(MOT).ofè una eco-fashion house che disegna e realizza borse e accessori di lusso, fatti a mano ed ecologici. «Realizzati con amore e rispetto per la vita sulla Terra», si legge sul sito ufficiale di MOT, il cui centro operativo si trova a Nairobi, in Kenya. La collaborazione tra la casa di moda eprodurrà unadi merchandising esclusivo per il Celebration. Si tratta di due tote bag da collezione per tutti i fan della celebre popstar. Ovviamente, tutto è fatto per una giusta causa. Non solo le borse sono infatti ecologiche, ma gli introiti supporteranno Raising Malawi e il ...

Pop music legend Madonna has partnered with eco-fashion house Ministry of Tomorrow to create a limited edition of exclusive merchandise for her "Celebration Tour." The "Celebration Tour "merchandise, ...