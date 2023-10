“Ma cosa dici” | “Stai calma” Lite Sallusti-Turco sulla giudice pro-migranti

(Di martedì 3 ottobre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/10/-Vs-Giornalista-1-1.mp4 Serata movimentata, quella di ieri a Quarta Repubblica. In fondo se governo e magistrati del Csm sono arrivati allo scontro aperto, con i secondo che hanno depositato le firme a tutela della collega Iolanda Apostolico, non sorprende che anche in studio il dibattito si possa infervorare. E così è stato. Parlando dei quattro“liberati” dalladi Catania e non più trattenuti nel nuovo centro per le procedure accelerate di rimpatrio, Alessandroe Susanna. Per l’inviata dell’Espresso ci sarebbero “fior di costituzionalisti” che ritengono illegittimo il decreto Cutro varato dal governo Meloni e che permette alle autorità di trattenere nel centro di Pozzallo quei...

ComeNon vedi l'ora di saperne di più Allora, ritagliati cinque minuti di tempo libero, ... smartphone e tablet Come spostare una pagina in Word Per primavoglio farti vedere come puoi ...ComeVorresti sapere come copiare una pagina da Word Esattamente come ti ho mostrato nel ... Per prima, apri il documento dal quale intendi 'prelevare' una pagina e, successivamente, esegui ...

“Ma cosa dici”, “Sai calma”. Lite Sallusti-Turco sulla giudice pro-migranti Nicola Porro