Ma chi è Iolanda Apostolico? La giudice che ha sfidato il governo sul decreto migranti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023)è il magistrato che non ha convalidato il fermo deinel centro richiedenti asilo di Pozzallo, non proprio perseguitati politici. Come riferisce Lucio Malan, capogruppo FdI in Senato, uno di loro ha dichiarato di essere scappato perché inseguito dai creditori, un altro perché minacciato dai familiari della fidanzata. Uno ha chiesto asilo perché nel suo Paese le cure sono a pagamento e l’ultimo perché perseguitato dai cercatori d’oro. Tutti loro ora sono liberi grazie ad, definita dalla stampa vicina alla sinistra come un «cane sciolto», un magistrato libero e senza legami con correnti politiche all’interno della magistratura, che opera nel palazzo di Giustizia di Catania. Non una «toga rossa», quindi, secondo la ricostruzione fatta da Repubblica....