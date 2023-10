Luton Town-Burnley (martedì 03 ottobre 2023 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici Luton Town e Burnley si allineano a sette partite giocate con gli Hatters che si presentano a questo scontro diretto nella lotta per evitare la ...

Luton Town vs Burnley – probabili formazioni Dopo aver scritto una pagina di storia del club con la prima vittoria in Premier League, il Luton Town accoglie il Burnley a Kenilworth Road martedì ...

Everton-Luton Town (sabato 30 settembre 2023 ore 16 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici Quattro punti in classifica per l’Everton, uno solo per il Luton Town, questa la situazione delle due squadre alla vigilia di questo scontro diretto ...

