Ludovico Pellegrini | «Mike ed io pensavamo che l’antico Egitto portasse sfortuna»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato, il “signor No” di Rischiatutto che ha fatto la storia della televisione al fianco diBongiorno. Confacevano la trasmissionee Paolo Limiti. Ma trae Limiti non c’era feeling «Litigarono ferocemente, erano due caratterini difficili., con tutto il rispetto e con tutta l’ammirazione che ho, non era uno morbido. Limiti lo stesso: bellissima persona, ma con un carattere spigoloso. Furono fuoco e fiamme, e Limiti se ne ando?». Bongiorno non era una persona facile e intimidiva «Altro che! Col tempo instaurammo anche una certa amicizia, ma comun- que io ero sempre in soggezione nei suoi confronti. Era una sorta di timore reverenziale. Quando non ero d’accordo con lui, a volte ...