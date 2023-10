Lucca | spunta lo scontrino della trattoria | Guardate quanto abbiamo pagato per un primo | un secondo | acqua e caffè

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 3 ottobre 2023), va in unain zona e pubblica lo: eccohaper un, une le bevande, una affascinante città medievale situata in Toscana, è famosa non solo per la sua bellezza storica e architettonica, ma anche per le sue attrazioni culinarie eccezionali. La cucina regionale è conosciuta per i suoi piatti di carne, e una delle pietanze più celebri è la "bistecca alla fiorentina". Questa enorme fetta di manzo, cotta al sangue e condita con olio d'oliva e sale marino, è una specialità eccellente. Essa proviene spesso da razze bovine locali, come la Chianina, che contribuiscono al sapore ricco, succulento e - fondamentalmente - inimitabile. Un'altra prelibatezzacucina toscana è il ...