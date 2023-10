Louis Vuitton | tra seduzione e romanticismo contemporaneo

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) In una location austera ed avvolgente è andata in scena la collezioneper la prossima primavera estate. Nicolas Ghesquière, direttore creativo della Maison, elabora un’estetica estremamente femminile e inaspettatamente romantica. Sulle note malinconiche del cantautore francese Zaho de Sagazan sfilano modelle leggiadre avvolte in abiti vaporosi, leggeri e ricchi di colore. I volumi sono morbidi e non costringono mai il corpo ma ne evidenziano le forme rendendo la silhouette seducente. La gonna si impone come protagonista della stagione, sia nella versione cortissima che in quella lunga e ampia, quasi di matrice folk, mentre i pantaloni sono morbidi e riportano alla mente vestibilità anni Ottanta e Novanta. Le camicie sono ampie e arricchite da volant, righe e quadri si alternano spesso su tessuti preziosi. Le stampe si susseguono, si ...