L’orsa F36 trovata morta | le proteste di Leal e Oipa | “Abbiamo chiesto di essere presenti all’autopsia | ma ancora nemmeno sappiamo se sia stata fatta”

l’orsa F36 è stata ri Trovata senza vita nel territorio del comune di Sella Giudicarie, in val Bondone. Si chiude così una vicenda cominciata lo ...

È morta F36, l’orsa che lo scorso 30 luglio aggredì in Trentino due giovani e per la quale il presidente della Provincia di Trento, Maurizio ...

Per cause ancora sconosciute: pochi giorni fa la provincia di Trento aveva emesso un'ordinanza di abbattimento, in seguito sospesa