L' Oreal a Milano Beauty Week | il futuro della bellezza va in scena al Beauty Tech Day

(Di martedì 3 ottobre 2023), 2 ott. (Adnkronos) - Un viaggio tra digitale, tecnologia e intelligenza artificiale per conoscere le tendenze che cambieranno il. Questo è ilDay di L'Oréal Italia, organizzato da StartupItalia, sponsored by L'Oréal Italia e giunto ormai alla sua terza edizione. Svoltosi il 29 settembre all'Adi Design Museum didurante la, l'evento è stato l'occasione per mostrare le più recenti novità tecnologiche del Gruppo L'Oréal ed ha visto la partecipazione di un ospite d'eccezione, lo scienziato Guive Balooch, global managing director of augmented& open innovation L'Oréal, che ha ...

Aumento double digit anche per Cosmetica che, con il suo marchio ammiraglio Diego dalla Palma, ha generato nel 2022 un fatturato di 42 milioni (+17,1%), Paglieri (+14,9%) e Angelini Beauty (+...Miriam Leone e Federica Pellegrini, allaFashion Week sfilano le mamme in attesa - guarda MIRIAM LEONE AL SESTO MESE - Dopo aver partecipato come pubblico alle sfilate di( guarda ), l'...

L'Oreal a Milano Beauty Week, il futuro della bellezza va in scena al ... Adnkronos

Il futuro della bellezza è protagonista al Beauty Tech Day di L'Oreal ... Tendenzediviaggio

Sulla passerella della fashion week di Parigi, Miriam Leone ha incantato gli sguardi del pubblico accarezzando il pancione, avvolta in un abito bianco.Dopo i fantastici look sfoggiati al Festival di Venezia e alla Milano Fashion Week, Miriam ha conquistato anche ... L'evento, infatti, è stato chiamato da l'Oreal Walk your worth, ovvero "Cammina per ...