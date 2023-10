L’OMS non ha emanato direttive per «insegnare la masturbazione ai bambini»

Leggi su facta.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 1° ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo de La Verità intitolato “Le pornodel: «Aidi 4 anni insegniamo»” e pubblicato il 28 settembre 2023. Secondo il quotidiano, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel documento “Standard per l’educazione sessuale in Europa” avrebbe affermato la necessità di «introdurre i giovanissimi a temi come l’uso di sex toys e l’omosessualità». Si tratta di un’informazione fuorviante che veicola una notizia falsa e che fa parte della teoria infondata dell’“ideologia gender”, secondo cui esisterebbe un piano per promuovere l’omosessualità con il fine di distruggere la cosiddetta “famiglia tradizionale”. Il documento citato nell’articolo di La Verità ...