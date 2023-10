Lombardia | Regione | ' progetto rinaturazione fiume Po finanziabile con fondi Pnrr va rivisto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - IldidelPo,con idel, non può essere realizzato nella sua forma attuale e va quindi profondamente. Per questo Aipo (Agenzia Interregionale per ilPo), soggetto attuatore dell'intervento, ha inviato ai ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente, oltre a tutti gli organi competenti, una comunicazione in cui viene sospesa la determinazione conclusiva a seguito della Conferenza dei Servizi. Soddisfazione a riguardo viene espressa da, attraverso gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Massimo Sertori (Enti locali, ...