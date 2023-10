Loki seconda stagione | quale sarà il suo ruolo narrativo nel MCU?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 3 ottobre 2023)sta per tornare su Disney+ con lae ci pare lecito porci questa domanda:2 cheavrà nel? Comecollocato? Scopriamolo insieme Fin dal suo annuncio nel 2018, la serie tv suha rappresentato una grande novità all’interno del, in primis perché per la prima volta nel franchise la storia è incentrata su un personaggio che fino a qualche anno fa è sempre stato presentato come un villain, o un antieroe in alcuni casi, quindi ben diverso dal classico concetto dell’eroe che lotta in nome del bene. In secondo luogo, perché questa serie avrebbe aperto le porte al Multiverso, su cui l’avrebbe basato le prossime fasi. Quindi, aveva l’importante ...