L' occupazione cresce | mezzo milione di posti in più

(Di martedì 3 ottobre 2023) «Quelle sul lavoro sono notizie che ci spronano a far sempre meglio, per un'Italia che torna are, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto. I dati Istat continuano a certificare che c'è una crescita costante dell'con il tasso di disccupazione ai minimi del 2009». Queste le parole con cui ieri pomeriggio il premier, Giorgia Meloni, ha commentato, sui social, gli ultimi dati Istat sull'. I numeri riguardano il mese di agosto in cui idi lavoro sono cresciuti lungo lo Stivale dello 0,3% (+59mila unità)- soprattutto tra i dipendenti a termine - rispetto al mese precedente in cui invece si era registrato un calo. Un segnale che indica che il lavoro portato avanti negli ultimi dodici mesi dall'esecutivo procede sulla giusta strada. Stando ai dati pubblicati ieri dall'Istat, ...