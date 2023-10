Lo strike di Kiev sui tank | così gli ucraini hanno distrutto la colonna russa

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le truppe russe avrebbero tentato di sferrare un attacco contro alcune postazioni ucraine in direzione di Tavria. L'assalto si sarebbe trasformato in una disfatta

Da alcuni giorni, Mosca ha cominciato nuovamente a prendere di mira le infrastutture elettriche dicome dimostrerrebbe l'attacco russo in quel di Vinnitsya : loha danneggiato le ...di Giuseppe Masala per l'AntiDiplomatico Con la crisi di Majdan e il conseguente distacco didalla sfera di influenza russa, Putin - tra l'ironia generale - ha iniziato a parlare di nuove ......

Lo "strike" di Kiev sui tank: così gli ucraini hanno distrutto la colonna ... ilGiornale.it

Mosca schiera i volontari contro i blitz di Kiev: cosa succede ai ... ilGiornale.it

in modo da effettuare una rapida puntata sulla capitale ucraina nel tentativo di colpire i vertici politici di Kiev in quello che si chiama decapitation strike. Sappiamo come andò a finire: la ...La Slovacchia è stata una retrovia importante per Kiev. Ora la minaccia di Robert Fico, vincitore delle elezioni, di bloccare gli aiuti può avere ripercussioni su una collaborazione sviluppatasi su ...