Lo sapevi che usare lo smartphone in bagno può essere pericoloso? Germi fino a 28 giorni!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi Notizie Ti sei mai chiesto se portare il cellulare inpotrebbeper la tua salute? Stai per scoprire qualcosa che potrebbe farti cambiare idea! L'era dei dispositivi mobili ha trasformato il nostro modo di vivere, facendo diventare il cellulare un prolungamento della nostra persona. E sì, stiamo parlando anche di quando siamo in! Nonostante sia un momento di privacy e relax, molti di noi lo sfruttano per fare più cose alla volta: controllare le e-mail, navigare sui social media e persino fare telefonate. Ma la ricerca ha rivelato che questa abitudine potrebbepotenzialmente pericolosa per la nostra salute. I rischi di portare il cellulare inStudi hanno evidenziato i rischi legati all'utilizzo del cellulare in, ...