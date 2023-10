ll Presidente di ?i?ecam | principale investitore turco in Italia | insignito di un prestigioso riconoscimento

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ildi ?i?ecam, il Prof. Dr. Ahmet Kirman riceve il premio ‘Glass Person of the Year’ Como, 3 ottobre 2023 – ?i?ecam, società attiva inda 18 anni enel Paese, ha visto il suoe Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Dr. Ahmet Kirman, ricevere il premio ‘Glass Person of the Year’ per il contributo dato allo sviluppo dell’industria del vetro a livello globale. Il, noto come l’“Oscar” dell’industria del vetro, è stato consegnato al Prof. Dr. Kirman dal Comitato del Premio Phoenix nel corso di una cerimonia tenutasi a Como. Ile Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di ?i?ecam, il Prof. Dr. Ahmet Kirman, è stato ...