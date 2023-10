LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA | ultimo giro del circuito! Kelderman | Barguil e Calzoni all’attacco

Leggi su oasport

16.25 15 km al traguardo. Si avvicina l'accoppiata Morosolo-Casciago che potrebbe essere decisiva. 16.23 Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono piuttosto indietro nel gruppo. I due si stanno marcando ma potrebbero complicarsi la vita su uno strappo dalla carreggiata stretta come quello di Morosolo. 16.21 La testa del gruppo è presa ora da Esteban Chaves. Dopo tanti tentativi, gli uomini EF si mettono a lavorare per Richard Carapaz. 16.20 20 km al traguardo. Superato senza scosse lo strappo di Montello. La salita di Morosolo, che arriverà tra poco, sarà una storia diversa. 16.19 Ecco l'accelerazione del britannico! Adam Yates si conferma sempre uomo preziosissimo per il suo capitano. 16.18 15" tra il terzetto di testa, formato da Walter(Q36.5), Warren(Arkea Samsic) ...