LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA | Sivakov | Alaphilippe e Vlasov all’attacco

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Niente da fare per! Il gruppo li va a prendere grazie al lavoro degli uomini Jumbo-Visma. 15.29 Un gruppo allungatissimo si sta avvicinando al terzetto di attaccanti. Il gap è ora di circa 10”, mentre la testa della corsa è distante poco più di 2 minuti. 15.28 I battistrada avanzano verso la fine dell’ottavo ed ultimo giro del “circuito corto”. Da Via Sacco si entreràmente nel “circuito lungo” che nella prima parte sarà uguale al precedente, ma avrà 12 km aggiuntivi in cui si affronteranno le ascese, brevi ma insidiose, di Morosolo (1,6 km al 7,8%) e Casciago (1,8 km al 5%). Due tornate di questo circuito porteranno al traguardo. 15.26si riporta su...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Corsa che è passata per la quinta volta sul traguardo finale. 14.28 Laengen sempre da solo a tirare ...

... che curerà anche ildei Violini di Santa Vittoria con lo spettacolo Caffè Kakania (il 20 ... Vai Liscio si chiuderà, infine, con Tutti in pista - Petrella Dancing,giornate al Teatro Petrella ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaforma... In Lens - Arsenal le reti complessive saranno almenoSì No View Results Loading ...

LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA: nuova sfida stellare tra Pogacar e Roglic OA Sport

LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: la partita inizierà in ritardo OA Sport

Segui su Ubitennis la diretta scritta della semifinale del 500 cinese tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Settimo confronto tra i due ...Il Napoli Primavera affronta il Real Madrid nella seconda giornata di Youth League. Il match si disputa allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola.