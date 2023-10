LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA | otto corridori in fuga | il gruppo gestisce a 5’30”

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.16 Stanno lavorando tanto gli uomini della UAE Team Emirates che proveranno a bissare il successo dello scorso anno di Tadej Pogacar, magari proprio con lo sloveno. 14.13 Appena superate le due ore di corsa quando mancano poco più di 100 chilometri alla conclusione. 14.10 I fuggitivi sono passati per la quarta volta sil traguardo finale sulla salita di via Montello. 14.07 Si è completamente arreso Ewan Costiou che si è sfilato anche dal terzetto all’inseguimento e a breve verrà raggiunto anche dal. 14.04 Problema meccanico per Samuele Battistella che rimane leggermente indietro. 14.01 Il vantaggio degliattaccanti sulrimane intorno ai”. 13.58 Terminato anche il terzo giro con il terzo passaggio ...