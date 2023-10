LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA | otto corridori in fuga | gruppo a 4’10” 80 km al traguardo

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Con lui un uomo della BORA hansgrohe. La coppia ha preso qualche metro di vantaggio sul. 15.03 Scatenati anche gli uomini della EF! Dopo Uran e Quinn ci ha provato anche Esteban Chaves, ora è il turno di Andrea Piccolo! 15.02 Prova a partire ora Jan Tratnik della Jumbo-Visma. Molto attivo in questa fase lo sloveno. 15.00 Altra accelerazione nel plotone e il vantaggio degli attaccanti scende a 3’40”. 14.58 Rigoberto Uran! Parte il colombiano che prova a prendere qualche metro di vantaggio dal. 14.57 Perde qualche metro in salita Alessio Martinelli nei confronti dei compagni d’avventura. 14.55 Dal plotone aveva provato ad evadere Sean Quinn, ma tentativo che è stato immediatamente assorbito. 14.52 Da dietro ilha recuperato qualcosa ...