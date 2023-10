LIVE Tre Valli Varesine 2023 in DIRETTA | la corsa si accende ai -70 km

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 60 km al traguardo. Davanti a tutti cinque uomini:Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Remy Rochas (Cofidis), Francesco Busatto (Intermarché Circus Wanty), Erik Fetter (Eolo Kometa) e Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team). A 2’15” la coppia francese Julian Alaphilippe (Soudal QuickStep) e Pavel Sivakov (INEOS). Ad altri 20” di ritardo insegue il gruppo. 15.19 Alle spalle di Alaphilippe e Sivakov il gruppo sembra essersi ricompattato. Ripresi dunque i circa 25 attaccanti che si erano mossi pochi chilometri fa. Resistono solo i due francesi. 15.17 Gianluca Brambilla perde le ruote dei compagni di fuga sullo strappo di Via Sacco, quella che ospiterà anche la linea del traguardo. 15.15 Ancora Alaphilippe! L’attacco del due volte iridato stavolta è più convinto. Con lui si muove il connazionale Pavel ...

13.28 140 chilometri al traguardo. 13.25 Iniziata la seconda tornata nel frattempo. 13.21 I tre ...

13.43 Con questo inconveniente, Costiou ha perso circa 1'10" nei confronti del gruppetto al comando e ...

14.16 Stanno lavorando tanto gli uomini della UAE Team Emirates che proveranno a bissare il successo dello ...

14.31 Corsa che è passata per la quinta volta sul traguardo finale. 14.28 Laengen sempre da solo a tirare ...

14.43 Mancano ancora cinque giri al termine di questa Tre Valli Varesine : tre corti e due lunghi. 14.40 ...

15.04 Con lui un uomo della BORA hansgrohe. La coppia ha preso qualche metro di vantaggio sul ...

Il 27enne moscovita, uno deigiocatori già qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino, ha ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI La prima semifinale ...QUOTE - I precedenti tra Sinner e Alcaraz vedono un equilibrio assoluto, convittorie a testa, ma in questo caso, secondo i betting analyst di Betflag e Newgioco, è l'iberico a partire con i ...

Segui su Ubitennis la diretta scritta della semifinale del 500 cinese tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Settimo confronto tra i due ...Il Napoli Primavera affronta il Real Madrid nella seconda giornata di Youth League. Il match si disputa allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola.