LIVE – Sinner-Alcaraz | semifinale Atp Pechino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondadel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Entrambi hanno rispettato il pronostico nei loro rispettivi impegni di quarti di finale. L’azzurro non ha lasciato scampo al veterano bulgaro Grigor Dimitrov mentre lo spagnolo non ha corso particolari rischi contro il norvegese Casper Ruud. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (3-3). Quest’anno si sono incontrati già due volte.si è imposto in due set nelladel Masters 1000 di Indian Wells mentresi è rifatto con gli interessi in quello successivo a Miami. Qui dove ha prevalso in tre parziali sempre nel penultimo atto. L’allievo ...

PECHINO (CINA) -contro Alcaraz , in palio un posto nella finale dell' Atp 500 che si sta disputando sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. L'azzurro, reduce dal successo contro Evans, sfida il ...Vittoria anche per Garcia, out Kasatkina Il martedì di Pechino non è soltanto dedicato alle semifinali maschili , con l'attesa che cresce sempre di più per l' atto VII di- Alcaraz (qui ...

Con una vittoria l’azzurro salirebbe a n.4 del mondo il miglior risultato mai conseguito nella classifica Atp da un italiano alla pari con Adriano Panatta ...Servono oltre due ore e mezza ad Aryna Sabalenka per piegare (in due set!) un'ottima Katie Boulter, sfondano le tre ore Gauff e Martic. Vittoria anche per Garcia, out Kasatkina ...