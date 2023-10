LIVE Sinner-Alcaraz | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | tra pochi minuti il big match

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:32 Quello che ci apprestiamo a raccontare sarà il settimo confronto diretto tra le due giovani stelle del circuito ATP. Situazione attualmente in parità, nell’ultima sfida sul cemento outdoor di Miami si impose in tre set l’altoatesino. 14:28 Un brillante Medvedev liquida in due set Zverev e raggiunge la finale dell’ATP 500 di. Il russo attende uno traed. Tral’azzurro e lo spagnolo scenderanno in campo. 13:46 Il russo Medvedev piazza il break nel decimo gioco portando a casa il primo parziale sul tedesco Zverev. Al termine dell’incontro spazio alla seconda attesissima semifinale tra Jannike Carlos. A più tardi! 12.39 Terminato ora il ...

Dopo Martic-Gauff toccherà alla prima semifinale tra Zverev e Medvedev, poi solo in seguito toccherà alla semifinale tra Sinner e Alcaraz.

Da Miami a Pechino, sei mesi dopoe Alcaraz si ritrovano di fronte con un posto in finale in palio. Il bilancio è 3 - 3 nei precedenti, con lo spagnolo che ha vinto 3 volte su 4 sul veloce. Il match è in diretta su SuperTennis, ...PECHINO (CINA) -contro Alcaraz , in palio un posto nella finale dell' Atp 500 che si sta disputando sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. L'azzurro, reduce dal successo contro Evans, sfida il ...

Con una vittoria l’azzurro salirebbe a n.4 del mondo il miglior risultato mai conseguito nella classifica Atp da un italiano alla pari con Adriano Panatta ...Servono oltre due ore e mezza ad Aryna Sabalenka per piegare (in due set!) un'ottima Katie Boulter, sfondano le tre ore Gauff e Martic. Vittoria anche per Garcia, out Kasatkina ...