LIVE Sinner-Alcaraz | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Break. Risposta aggressiva e dritto inside out devastante dello spagnolo. C’è il break immediato del numero 2 ATP. 30-40 Palla break. In corridoio il dritto difensivo di, che offre subito palla break. 30-30 Primo scambio prolungato del match chiuso dall’errore di rovescio dell’azzurro. 30-15 Stavolta il nastro è dalla parte di, che si scusa. 15-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell’altoatesino in uscita dal servizio. 15-0 Ottima prima esterna di Jannik. PRIMO SET 14:56 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con l’azzurro al servizio! 14:54 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannike Carlos! 14:52 Cresce ...