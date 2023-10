LIVE Sinner-Alcaraz 6-5 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | lo spagnolo serve per rimanere nel set

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Con coraggioattacca con il dritto e chiude con la volèe. Palla del 6 pari. 30-30 Ottima risposta con il rovescio incrociato di. L’iberico è costretto a forzare e manda in rete il rovescio. 30-15and volley diche termina lungo. 30-0 Prima al centro vincente dello. 15-0 Di un soffio lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 6-5 Game. Colpisce in ritardo questo dritto, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel set. 40-30 Risposta di dritto impressionante dello. 40-15 Ottima prima esterna dell’azzurro. Due chance per il 6-5. 30-15 Scappa via il recupero di rovescio da ...