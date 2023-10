LIVE Sinner-Alcaraz 2-3 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | break immediato dell’iberico

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 DEVASTANTE accelerazione con il dritto lungolinea di Jannik! 0-15 Fantastico cambio con il rovescio in lungolinea di, che gioca poi lo schiaffo al volo di dritto e chiude con lo smash a rimbalzo. 3-2. Non ci voleva. Arriva un altro errore con il dritto dell’azzurro, che da 30-15 cede la battuta a suon di gratuiti. 30-40 Palla. Poco reattivo Jannik, che manda in corridoio il rovescio in avanzamento sulla risposta corta dell’avversario. 30-30 Il nastro trattiene il dritto lungolinea dell’azzurro. 30-15 Servizio e dritto a segno per. 15-15 E’ largo il passante di rovescio dell’altoatesino. 15-0 CHE PUNTOOOO! Spettacolo a. Jannik si apre il ...

I precedenti trae Alcaraze Alcaraz si sono affrontati già sei volte a livello Atp e il bilancio è in perfetto equilibrio: doppietta dell'azzurro nel 2022 a Wimbledon e Umago e quest'...China Open, ATP 500 Pechino Diamond Court, semifinale(ITA) 0 Alcaraz (SPA) 2 ...

LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: la partita inizierà in ritardo OA Sport

Epa10895951 Jannik Sinner of Italy in action during his quarter-final match against Grigor Dimitrov of Bulgaria in the China Open tennis tournament in Beijing, China, 02 October 2023. EPA/MARK R.Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: grande tennis a Pechino per la semifinale del China Open. Chi vince affronterà in finale Medvedev che ha superato 2-0 Zverev nell'altro match di giornata. Segui il ...