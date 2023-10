LIVE Sinner-Alcaraz 1-2 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | break immediato dell’iberico

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scappa via il dritto diin uscita dal servizio. 15-0 Strappa il movimento del dritto, che colpisce male. 1-2 Game. Servizio e dritto d’attacco per l’azzurro, che si sblocca. AD-40 Splendido attacco con il dritto inside out dall’angolo acuto di, che chiude poi con la volèe alta. Palla dell’1-2. 40-40 Bravissimo Jannik a muovere il suo avversario spingendo da fondo con entrambi i fondamentali. 40-AD Palla del doppio. Braccio di ferro sulla diagonale di dritto vinto dallo spagnolo. 40-40 Non passa il dritto difensivo del numero due del mondo. 30-40 Palla del doppio. Prima accelera con il rovescio in diagonale, poi ...