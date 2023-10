LIVE Napoli-Real Madrid 2-3 | Champions League calcio in DIRETTA | Valverde porta avanti gli spagnoli

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+2? Altro cross in mezzo verso il centro dell’area. Salta più in alto di tutti Osimhen, che però viene anticipato da Kepa, il quale in due tempi agguanta il pallone. 90+2? Cross basso di Di Lorenzo verso il limite dell’area, Simeone non riesce a controllare il pallone, ma guadagna una rimessa laterale. 90+1? Si gioca in un fazzoletto in questo momento, con tutti i giocatori di movimento nella trequarti difensiva del. 90+1? Punizione battuta verso il centro. La palla viene respinta dalla difesa madrilena e termina tra i piedi di Kvaratskhelia. Il georgiano cerca un nuovo cross, con il pallone che arriva ad Elmas. Il macedone tenta il tiro, ma viene rimballato. 90’Saranno 5 i minuti di recupero. 90? Fallo di Ceballos su Simeone nella metà campo del...