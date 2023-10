LIVE Napoli-Real Madrid 2-3 | Champions League calcio in DIRETTA | azzurri beffati allo scadere da un tiro di Valverde

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02 Ilquesta sera paga il grave errore di Di Lorenzo nel primo tempo ed un atteggiamento non perfetto per i primi 45 minuti. Dopo il rigore conquistato da Osimhen eizzato da Zielinski è cambiata la partita degli, che sono parsi più aggressivi e sono riusciti a chiudere i madrileni nella propria metà campo. 23.00 A cambiare l’inerzia del match è stato l’ingresso in campo di Modric. Il croato è riuscito a dare nuova linfa alla manovra del, permettendogli di uscire dalla pressione incessante del. 22.58 Ilha provato a ribaltare il match nel secondo tempo, trovando il pari con il gol di Zielinski su rigore e assediando il...