LIVE Napoli-Real Madrid 1-2 | Champions League calcio in DIRETTA | gli spagnoli ribaltano il risultato e chiudono in vantaggio il primo tempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 Ilè passato inal 19? minuto con la rete di Ostigard sud’angolo. A spezzare il momento positivo dei partenopei è stato il gol di Vinicius al 27?, propiziato da un errore del capitano Di Lorenzo. Ilpoi è passato incon la rete di Bellingham al 34? minuto 21.48 DUPLICE FISCHIO!! Termina qui ildi, con gliavanti per 2-1. 45+1? Valverde tenta la conclusione verso la porta. Il tiro viene ribattuto dalla barriera del. 45? Ci sarà 1 minuti di recupero. 45? Camavinga vince un rimpallo con Politano e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Manovra avvolgente del Real, che trova sulla fascia Carvajal, il quale crossa in mezzo. Il pallone ...

Solo rimessa dal fondo per l'Inter e nessun check da parte del VAR- REAL MADRID martedì 3 ottobre, ore 21 Arbitro: Clément Turpin (FRA) Assistenti: Nicolas Danos (FRA), Alexis Auger (FRA) ...Alle 21 iled il Real Madrid si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre, dopo i primi tre punti conquistati, vorranno prendersi il primo posto nel ...

27' - GOL DEL REAL MADRID! Erroraccio in appoggio di Di Lorenzo che serve Bellingham che entra in area e serve Vinicius cha da posizione deflilata calcia rasoterra sul secondo palo e pareggia i conti.Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham.Napoli 1, Real Madrid 0 al 19'. Leo ...