LIVE Napoli-Real Madrid | 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | Vinicius riporta il match in parità

30? OCCASIONE! Con una finta di corposalta Lobotka e punta Ostigard. Il brasiliano poi sceglie di tirare dal limite dell'area guadagnando und'angolo. 29? Ora tenta di servire Politano. La palla è leggermente troppo corta, divenendo facile preda di Camavinga. 28? Ottima palla di Di Lorenzo per Politano, che supera Camavinga. Il francese ferma fallosamente l'avversario e si guadagna il primo cartellino giallo della partita. 26? Goooool!! Brutta palla persa di Di Lorenzo, con il passaggio verso Lobotka che viene intercettato da Bellingham. L'inglese serve Vinicus, che davanti a Meret non sbaglia.1-1 25? Corner battuto sul ...