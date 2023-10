LIVE Napoli-Real Madrid | 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | entrano in campo le due squadre

Leggi su oasport

20.58 Concluso l'inno della. A breve avrà inizio il match. 20.58 È il momento dell'inno della Uefa! 20.57inle due. 20.55 Allo Stadio Diego Armando Maradona è previsto il tutto esaurito per quest'incontro. I partenopei sono giunti in massa allo stadio per vedere la prima partita in casa in Europa per i Campioni d'Italia in carica. 20.52 È il quarto incontro ufficiale tra. La squadra madrilena ha vinto 3 delle 4 partite, tra cui l'andata e il ritorno degli ottavi di finale del 2018. Per trovare l'unico match in cui gli azzurri non sono usciti sconfitti bisogna risalire ...