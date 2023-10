LIVE Italia-Ucraina | Preolimpico volley in DIRETTA | avversari imprevedibili | attenti azzurri!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella terza sfida degli azzurri nel torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024: di fronte al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Si alza l’asticella per l’nella prima parte di avventura del torneo di qualificazione olimpica in Brasile per l’e la squadra di Fefè De Giorgi dopo la Repubblica Ceca e il Qatar, affronta una delle quinte classificate dell’Europeo, l’che arriva da un risultato sorprendente, la vittoria 3-0 ieri notte contro l’Iran. E’ stata una delle sorprese in positivo dell’Europeono, l’che ha raggiunto, a sorpresa ma fino a un certo punto, i quarti di ...