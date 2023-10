LIVE Italia-Ucraina 3-0 | Preolimpico volley in DIRETTA | Michieletto e il muro regalano il tris agli azzurri!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.22: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 18.30 per-Germania. Buonanotte! 23.20: In casa azzurra 20 punti per, 10 per Lavia, 9 per Romanò, mentre per l’il solo Poluian con 11 punti è arrivato in doppia cifra. Da segnalare che nell’Plotnytskyi è rimasto ancora in panchina entrando solo in seconda linea. 23.18: Solo nel finale del primo set si è vissuto un pizzico di incertezza quando gli ucraini, sotto di 5 punti, sono riusciti a pareggiare il conto a quota 22 grazie ad alcune battute molto efficaci ma l’non si è scomposta, ha vinto il set e da lì in poi è stata di fatto una passeggiata per gli azzurri che hanno messo costantemente in difficoltà i ...