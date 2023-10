LIVE Italia-Ucraina 2-0 | Preolimpico volley in DIRETTA | Michieletto fa volare gli azzurri nel secondo set | 25-16

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooo 9-8 Mano out Romanò da zona 4 8-8 Muro di Semeniuk 8-7 Vincente Poluian da zona 4 8-6 Out Romanò da zona 2 8-5 Muroooooooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7-5 Mano out in pipe di Lavia 6-5 Errore al servizio6-4 Primo tempo Mosca 5-4 Mano out Romanò da seconda linea 4-4 Diagonale vincente di Tupchii da seconda linea 4-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3-3 Vincente di seconda intenzione di Giannelli 3-2 Tocco vincente di Kovalov da zona 4 2-2 Errore al servizio1-2 Primo tempo Semeniuk 1-1 Errore al servizio0-1 Errore al servizio25-16 La diagonale di Lavia da zona 4 e l’è avanti 2-0. Qualche ...