LIVE – Italia-Ucraina 0-0 16-13 | preolimpico volley maschile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Latestualedi, partita della Pool A del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver superato Repubblica Ceca e Qatar, tornano in campo per conquistare un altro successo e proseguire nel migliore dei modi il torneo. Dall’altra parte della rete c’è la compagine, reduce dalle partite contro Cuba ed Iran e a caccia di punti importanti. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 22.00ne di martedì 3 ottobre al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...