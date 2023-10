LIVE Inter-Benfica | cronaca e risultato in diretta della partita

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 21.00) 20:30 Mezz’ora al calcio d’inizio di, secondadei nerazzurri nel girone D di Uefa Champions League. A seguire le formazioni ufficiali:(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. In panchina: Di Gennaro, Audero; de Vrij, Cuadrado, Klaassen, ...

Caccia alla prima vittoria europea. L'Inter scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League alle 21 affronta...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Salisburgo, il Benfica proverà ad evitare di perdere ciascuna ...

Nelle due partite casalinghe frae Benfica sono stati segnati 13 gol, (4 - 3 a favore dei nerazzurri nel marzo 2004 e, il già citato, 3 - 3 nel marzo di quest'anno). L'ha vinto quattro ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Benfica(3 - 5 - 2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ...

Inter-Benfica LIVE: Dumfries titolare Sky Sport

Diretta Inter-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

La cronaca in diretta di Inter-Benfica, in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e Canale 5. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...Inzaghi rilancia i titolari: si rivedono dall'inizio Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro.