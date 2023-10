LIVE Inter-Benfica | Champions League calcio in DIRETTA | Dumfries confermato tra i titolari

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Salisburgo, ilproverà ad evitare di perdere ciascuna delle prime due match di una fase a gironi diper la quinta volta, dopo il 2007/08, 2014/15, 2017/18 e 2019/20 (ciascuna di queste terminata con l’eliminazione). 20.30 Contro il Real Sociedad nella prima giornata, l’ha effettuato appena sei tentativi (uno in porta), cinque dei quali negli ultimi cinque minuti di match, compreso il pareggio di Lautaro Martinez all’87’. 20.25 Ilha realizzato piùruzioni alte di sequenze contrarie di qualsiasi altro team nel primo turno di questa(21), mentre l’ha ...

Caccia alla prima vittoria europea. L'Inter scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League alle 21 affronta...

Nelle due partite casalinghe frae Benfica sono stati segnati 13 gol, (4 - 3 a favore dei nerazzurri nel marzo 2004 e, il già citato, 3 - 3 nel marzo di quest'anno). L'ha vinto quattro ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Benfica(3 - 5 - 2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, ...

Inter-Benfica LIVE: Dumfries titolare Sky Sport

Diretta Inter-Benfica ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

La cronaca in diretta di Inter-Benfica, in programma oggi alle ore 21, in TV su Sky e Canale 5. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...Inzaghi rilancia i titolari: si rivedono dall'inizio Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro.