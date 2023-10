LIVE Inter-Benfica | Champions League calcio in DIRETTA | canale tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, nerazzurri che puntano alla vittoria. Simone Inzaghi, tecnico dell’, potrebbe apportare alcune modifiche alla sua formazione. Dumfries potrebbe essere lasciato fuori, con Pavard che prende il posto nel trio difensivo, affiancato da Acerbi e Bastoni. Darmian potrebbe essere schierato in un ruolo più avanzato, mentre Mkhitaryan sembra destinato a partire dal primo minuto, grazie anche all’infortunio di Frattesi. In attacco, la coppia Lautaro-Thuram sembra pronta a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Cuadrado, tornato dall’infortunio, inizierà probabilmente ...