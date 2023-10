LIVE Inter-Benfica 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro Martinez spreca l’occasione per il raddoppio!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?sbaglia due reti praticamente fatte, grande prestazione di Trubin che evita la prima portandolo fuori dal raggio della porta e la seconda di piede. 72? Fuori Thuram e Dumfries, dentro Sanchez e Darmian nell’. 70? Dentro Musa e Chiquinho per Rafa Silva e Kokcu nel. 68? Giallo per, fallo su Neres. 66? Rete in fuorigioco di Dimarco. 64? Mkhitaryan dalla distanza non trova la porta. 62? Gooooooooooooooooool, Thuram, Dumfries serve il francese che non sbaglia,1-0. 60? PALO DI, grandissimo assist di Thuram. 58? Spinge l’per arrivare al ...