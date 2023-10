LIVE Inter-Benfica 0-0 | cambio forzato per Schmidt | esce Bah

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 23? CI PROVA CALHANOGLU! Palla rubata dall’a centrocampo, va fino in fondo il turco, che calcia in porta, ma para centralmente Trubin. 21? Bah costretto ad uscire, arriva la prima sostituzione nel: entra Araujo. 20? Gioco fermo, Bah a terra. Problema fisico per lui, massaggiatori in campo. 17? ANCORA DUMFRIES! Cross di Bastoni, ma Dumfries non riad insaccare da dentro ...