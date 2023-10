L'Inter stritola il Benfica con una ripresa feroce Paradosso Lautaro | mattatore senza gol

L'Inter è sempre più forte: del Milan e non solo Rivista Contrasti

Milan Lazio risultato 2-0: gol di Pulisic e Okafor Corriere della Sera

La squadra di Pioli sblocca la gara nel secondo tempo ma batte i biancocelesti e sale a 18 punti in classifica ...Alessandro Pajola ha cominciato l'ennesima stagione - per lui sarà l'ottava in serie A a dispetto della nomea di "giovane da crescere" - a tutto gas ...