L’Inter sfida il Benfica e Inzaghi sul sicuro | modello Istanbul ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Staseraincontra ilnella seconda giornata di Champions League, gruppo D. Simoneripresenta tanti uomini della scorsa annata? Illo scorso anno fu uno degli ostacoli superati dalper arrivare alla prestigiosissima finale di. I nerazzurri eliminarono i ragazzi di Schmidt ai quarti di finale, battendoli 2-0 a Lisbona e pareggiando 3-3 a San Siro. Stasera sarà un nuovo capitolo, una nuovada affrontare con attenzione e cura nei dettagli. Anche per questo,andrà sulschierando in campo una formazione in stile, con 8-9 undicesimi dei giocatori presenti in finale lo scorso anno contro il Manchester City. Gli unici volti ...