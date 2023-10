L’indiscrezione su Belen Rodriguez | “Dimagrita | brutto periodo” La madre e Cecilia corrono in suo aiuto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 ottobre 2023)sta soffrendo dopo l’ennesima separazione dal marito Stefano De Martino, la showgirl è apparsae laVeronica e la sorellala stanno supportando in questodifficile Che succede a? Se lo stanno chiedendo i fan, dopo averla vistaper questodifficile che sta attraversando dopo la fine della storia con il marito Stefano De Martino. La showgirl ha persino dato forfait a due appuntamenti televisivi per problemi di salute. Domenica scorsa infatti era attesa a Domenica In ma non si è presentata e durante l’intervista a Fabrizio Corona, era inevitabile che si parlasse della sua ex, con la quale Corona è rimasto in ottimi ...